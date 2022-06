Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag zwischen 14:00 und 20:45 Uhr einen auf dem Parkplatz des Leobad in der Badstraße in Leonberg-Eltingen abgestellten Opel. An dem Pkw wurde der Lack im Heckbereich sowie an der hinteren linken Tür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Ferner wurde die Heckscheibe beschriftet, unter anderem mit ...

