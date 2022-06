Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mercedes Sprinter bei Unfall in der Stammheimer Straße umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 09:20 Uhr war der Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Stammheimer Straße in Kornwestheim in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Bolzstraße prallte der Sprinter aus noch ungeklärter Ursache gegen einen rechts am Straßenrand geparkten Lkw mit Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter nach links abgewiesen, kippte um und kam quer über die Fahrbahn auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Sprinter entstand noch nicht näher zu beziffernder Sachschaden in vermutlich fünfstelliger Höhe, das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Schaden an dem geparkten Lkw mit Anhänger beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

