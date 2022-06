POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen

Ratzeburg (ots) - 13. Juni 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09./10.06.2022 - Dassendorf In der Nacht zu Freitag (10.06.2022) brachen unbekannte Täter in eine Firma in der August-Siemsen-Straße in Dassendorf ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes und gelangten so in einen Büroraum. Von dort entwendeten sie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, einen Tresor sowie ein IPad. Aufgrund ...

