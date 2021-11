Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer

Schifferstadt (ots)

Am 29.11.2021, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die Salierstraße in Richtung Speyerer Straße und beabsichtigte nach links in die Pestalozzistraße einzubiegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der PKW von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Gartenzaun zusammen. Hierbei verletzte sich der PKW-Fahrer leicht an der Hand. Die beiden Mitfahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Durch den Rettungsdienst wurden alle drei zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

