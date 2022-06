Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: 66-Jährige zweimal alkoholisiert in Unfälle verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Innerhalb von nicht ganz 24 Stunden war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem VW gleich in zwei Unfälle in Aldingen verwickelt. In beiden Fällen dürfte die Fahrerin unter der Einwirkung von Alkohol gestanden haben. Am Samstag wurde sie von Zeugen beobachtet, wie sie kurz nach 18.00 Uhr mit ihrem VW in der Neckarstraße erst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend im Oßweiler Weg gegen einen geparkten Sprinter fuhr. Die alarmierten Beamten konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens die 66-Jährige an ihrer Wohnanschrift in Remseck am Neckar feststellen. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, musste die Frau einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv verlief. Hierauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntag gegen 16.00 Uhr teilte wiederum ein Anrufer der Polizei mit, dass er soeben in der Goethestraße Zeuge einer Unfallflucht wurde. Am Nachbargrundstück hatte eine VW-Lenkerin eine Mauer beschädigt. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte des Polizeireviers Kornwestheim auf dem Gelände einer Tankstelle einen unfallbeschädigten VW fest. Eine Frau versuchte mittels des Hochdruckreinigers einen Reifen ijres PKW aufzupumpen. Im Zuge der ersten Kontaktaufnahme gab die Frau an, bereits am gestrigen Tat in einen Unfall verwickelt gewesen und deshalb nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Sie musste sich erneut einem Atemalkoholtest und anschließend einer weiteren Blutentnahme unterziehen. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend beschlagnahmt und im Anschluss einem Verwandten ausgehändigt. Die genaue Sachschadenshöhe, die durch die beiden Unfälle verursacht wurde, steht derzeit noch nicht fest.

