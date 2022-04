Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Heidelbeck. 13-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Mittwochnachmittag (20. April 2022) an der Kreuzung Alter Postweg/Hinter den Höfen ereignet hatte, wurde ein 13-jähriger Junge schwer verletzt. Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Mercedes den Alten Postweg in Richtung Karl-Bachler-Weg. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 13-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf der Straße Hinter den Höfen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Junge auf die Motorhaube aufgeladen und zu Boden geschleudert. Er musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat.

