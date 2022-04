POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Motorroller entwendet.

Lippe (ots) - Mittwochnachmittag (20. April 2022) saß ein 22-jähriger Mann auf einer Parkbank im Schlosspark an der Schloßstraße. Gegen 14:20 Uhr setzte sich ein Passant zu ihm und begann ein freundliches Gespräch. Dann jedoch lenkte der bislang Unbekannte das Thema in eine sexuelle Richtung und fasste den 22-Jährigen an den Oberschenkel und in den Schritt. Geschockt verließ der 22-Jährige den Schlosspark und ...

mehr