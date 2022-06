Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.15 Uhr an der Bushaltestelle "Sindelfinger Straße" in Böblingen eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen beobachtet haben. Aus noch unbekannter Ursache gerieten ein 34 Jahre alter Mann und zwei bislang noch unbekannte Männer zunächst im Linienbus 701 aus noch unbekannter Ursache in einen Streit. In der Sindelfinger Straße stiegen alle drei Personen aus dem Bus aus. Anschließend sollen beide Täter den 34-Jährigen geschlagen und ihn unter Vorhalt eines Messers bedroht haben. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Unbekannten machten sich zu Fuß in Richtung Böblinger Straße davon. Beide Täter wurden vom Opfer als zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 180 cm groß und etwas korpulenter beschrieben. Einer der beiden war mit einem schwarzen T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

