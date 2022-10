Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221004 - 1138 Frankfurt/Einhausen: Fake-Anrufe - Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montag, den 03. Oktober 2022, kam es in Einhausen zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein bislang unbekannter Anrufer bei der Frankfurter Polizei eine Amok-Tat angekündigt hatte. Es kam in der Folge zu weiteren Anrufen mit Ankündigungen von Gewalttaten, welche nach bisherigen Erkenntnissen über eine Manipulation der Rufnummer erfolgten.

Zunächst ging um kurz nach 18 Uhr auf einem Frankfurter Polizeirevier ein Telefonanruf ein. Ein Mann drohte damit, Menschen erschießen zu wollen. Als das Gespräch abbrach, wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Über die Erreichbarkeit des Anrufers erfolgte eine Anschlussinhaberfeststellung sowie die Ortung des Mobiltelefons, was die Polizei ins südhessische Einhausen führte. An der Wohnanschrift des Anschlussinhabers erfolgte die vorläufige Festnahme des Handynutzers. Nachdem der vermeintliche Absetzer des Droh-Anrufs und dessen Gerät festgesetzt bzw. gesichert waren, erreichte das Frankfurter Revier ein weiterer Anruf über die bereits bekannte Rufnummer des vorläufig Festgenommenen. Und erneut gab das Gegenüber an, eine Gewalttat durchführen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt musste davon ausgegangen werden, dass der Mitteiler mutmaßlich über sogenanntes "Call-ID-Spoofing" mit einer falschen Nummer einen Fake-Anruf getätigt hatte. Der Festgenommene wurde im Anschluss wieder entlassen und der Einsatz beendet. Es kam noch zu einem weiteren Anruf bei der Polizei mit ähnlich gelagertem Inhalt, welcher auch keine Bedrohungslage zur Folge hatte.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen die bislang unbekannten Anrufer wird aufgrund des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, des Vortäuschens einer Straftat sowie der falschen Verdächtigung ermittelt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell