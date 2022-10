Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221003 - 1136 Frankfurt-Fechenheim: Drogen in Wohnung sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Sonntagnachmittag über 2 Kilogramm an Marihuana und weitere Drogenutensilien bei zwei 39 und 40 Jahre alten Männern in einer Fechenheimer Wohnung beschlagnahmt.

Zunächst fiel den zivilen Beamten gegen 14:30 Uhr in der Lauterbacher Straße der 40-Jährige auf, welcher mit einem Rad unterwegs war und mit deutlichem Marihuanageruch an ihnen vorbeifuhr. Während die Beamten den Verdächtigen kontrollierten fuhr der 39-Jährige an ihnen mit einem Pkw vorbei. Auch er geriet in die Kontrolle der Polizei. Die Beamten bewiesen gutes Gespür. Bei beiden Männern reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC, sodass für sie die Fahrt beendet war. Aufgrund des Verdachts der Drogenfahrt erfolgte jeweils eine Blutentnahme. Doch das war noch nicht alles. Während einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei den in einer Wohngemeinschaft lebenden Männern fanden die Ermittler noch über 2 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana, mehrere Speichermedien, diverses Drogenequipment sowie eine größere Menge an Bargeld auf und stellten die Beweismittel sicher.

Die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer kamen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Neben dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt wird gegen sie auch wegen des Verdachts des illegalen Handels und Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.

