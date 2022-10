POL-F: 221003 - 1135 Frankfurt-Sossenheim: Nackter Mann sorgt für Aufsehen

Frankfurt (ots) - (dr) Ein dreister Räuber versuchte am Samstag, den 01. Oktober 2022, in der Innenstadt gleich zwei Mal hintereinander einen 77-jährigen Mann um seine Sachen zu erleichtern. Dank aufmerksamer Zeugen und hinzugerufener Polizeibeamten gelang es, den 29-jährigen Täter noch in der Nähe festzunehmen. Der 77-jährige Geschädigte kaufte zunächst in ...

mehr