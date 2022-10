Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221003 - 1134 Frankfurt-Innenstadt: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein dreister Räuber versuchte am Samstag, den 01. Oktober 2022, in der Innenstadt gleich zwei Mal hintereinander einen 77-jährigen Mann um seine Sachen zu erleichtern. Dank aufmerksamer Zeugen und hinzugerufener Polizeibeamten gelang es, den 29-jährigen Täter noch in der Nähe festzunehmen.

Der 77-jährige Geschädigte kaufte zunächst in einem Supermarkt zwei Bierdosen und verstaute diese in den Seitentaschen seines Rucksacks. Als er um kurz nach 22:00 Uhr das Geschäft verließ, trat der spätere Beschuldigte an ihn heran und zog eine der Dosen aus Tasche. Der Senior bemerkte den Diebstahl und stellte den 29-jährigen Mann zur Rede. Gleichzeitig holte er sein Mobiltelefon hervor und drohte damit, die Polizei zu rufen. Der ertappte Langfinger händigte die Dose schließlich wieder aus. Als der Senior bereits seinen Weg auf der "Zeil" fortsetzte, folgte ihm der 29-Jährige und umklammerte ihn unvermittelt von hinten. Es entstand ein Gerangel, indem es dem 29-Jährigen gelang, das Mobiltelefon des 77-Jährigen zu rauben. Zeugen bemerkten die Tat und riefen die Polizei. Ein weiterer Zeuge eilte dem Täter hinterher, sodass es kurz darauf Polizeibeamten gelang, ihn festzunehmen. In der Tasche des 29-Jährigen konnte auch das geraubte Mobiltelefon aufgefunden werden.

Durch die vorherige Auseinandersetzung wurde der 77-Jährige leicht verletzt. Der 29-jährige Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, kam ihn die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

