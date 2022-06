Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Waldstück an Isselhorster Schule - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montag (13.06., gegen 18.00 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einem Kind gegenüber in schamverletzender Weise. Der Mann stand in einem kleinen Waldstück neben der Grundschule an der Niehorster Straße, als das Kind den Weg innerhalb des Waldstücks entlang ging.

Der Unbekannte war ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank und hatte braune Haare.

Das Kind lief richtigerweise nach Hause und informierte die Erziehungsberechtigten.

Der Exhibitionist konnte durch die Polizei in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall und der Person machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell