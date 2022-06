Polizei Gütersloh

POL-GT: 40-Jährige Radfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Montagvormittag (13.06., 10.10 Uhr) befuhr eine 40-jährige Fahrradfahrerin die Hans-Böckler Straße in Richtung Bentelerstraße. Die Langenbergerin beabsichtigte in Höhe der Benteler Straße nach rechts auf den Geh- Radweg zu fahren. Aus bislang unbekannter Ursache bremste die Langenbergerin nicht rechtzeitig und querte daraufhin die Bentelerstraße und fuhr anschließend gegen ein Metalltor. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

