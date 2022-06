Polizei Gütersloh

POL-GT: 42-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Im Rahmen eines Triathlons kam es am Sonntagmittag (12.06., 13.40 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Radfahrer die Oesterweger Straße in Richtung Harsewinkel. Dabei fährt er auf einen Pkw auf, welcher innerhalb einer wartenden Fahrzeugschlange auf der Oesterweger Straße anhält. Mit schweren Verletzungen wurde der 42-jährige Mann aus Attendorn in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer und die weiteren Insassen blieben unverletzt. An dem Rad und an dem Ford Mondeo entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zu der Unfallursache wurden durch Ermittler des Verkehrskommissariats Gütersloh aufgenommen.

