POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Kartendiebstahl

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am 07.05.2022 kam es zunächst zu einem Diebstahl einer Debitkarte und Schmuck aus der Wohnung einer 95-jährigen Geschädigten, nachdem sich ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger unter einem Vorwand Zutritt zu dem Haus verschaffte. Er täuschte der Geschädigten seine Tätigkeit für eine wohltätige Organisation vor und drängte sich an ihr vorbei in ihr Haus. Während er die Geschädigte im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelte schlich sich mindestens ein weiterer Tatverdächtiger in das Haus und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Debitkarte sowie minderwertigen Schmuck. Im Anschluss wurde die entwendete Debitkarte von zwei bislang unbekannten weiblichen Tatverdächtigen an einem Geldausgabeautomaten eingesetzt und vom Konto der Geschädigten Bargeld verfügt. Auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW sind Lichtbilder eingestellt worden: https://polizei.nrw/fahndung/81287 Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

