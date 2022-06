POL-PDTR: Brand in der Realschule Idar-Oberstein ausgebrochen

Detzem (ots) - Am Mittwoch, dem 01.06.2022, kam es gegen 11:55 Uhr zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Gabelstaplerfahrer zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Thörnicher Straße in Detzem. In Höhe der Unfallörtlichkeit wurde ein LKW am Fahrbahnrand parkend abgestellt, sodass es zu einer dortigen Sichtbehinderung für beide Unfallbeteiligte kam. ...

mehr