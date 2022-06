Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Präventionsveranstaltung zum Thema Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr an der Meulenwald-Schule in Schweich

Schweich (ots)

Am Dienstag, 31.05.2022, führten zwei Beamte der Polizeiinspektion Schweich eine Präventionsveranstaltung zum Thema Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr an der Meulenwald-Schule in Schweich durch. Hierbei wurden die 20 Schüler, alle im Alter von 14 bis 15 Jahren, die Wirkungsweisen und typischen Gefahren verschiedener Betäubungsmittel (legale und illegale) erläutert. Im Hinblick darauf, dass die meisten Schüler in Kürze einen Führerschein machen wollen, ging es auch um den Einfluss von Drogen im Straßenverkehr sowie die Konsequenzen für den Führerschein. Aber nicht nur das Thema Alkohol und Drogen wurde thematisiert, sondern auch andere Bereiche, wie z.B. die Ablenkung im Straßenverkehr durch das Handy, wurden angesprochen. Die Jugendlichen zeigten sich sehr interessiert. Sie, sowie auch die Lehrer, brachten sich durch interessante Fragen und Anmerkungen sehr gut in den Vortrag ein, so dass es letztlich für alle Teilnehmenden ein interessanter und gelungener Vormittag war. In den vergangenen Jahren führten Beamte hiesiger Dienststelle bereits mehrfach Veranstaltungen solcher Art an Schulen in unserem Zuständigkeitsbereich durch. Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot auch zukünftig in Anspruch genommen werden würde. Sollten sie nähere Fragen hierzu haben, wenden sie sich gerne an die Polizeiinspektion Schweich (Ansprechpartnerin Petra Keilen, Tel.: 06502-915723).

