POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Longuich - Moselstraße

Reinsfeld (ots) - In der Nacht vom 30.05.2022 auf 31.05.2022 wurde in eine Seniorenresidenz in Reinsfeld, Hufring, eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines rückseitigen Fensters gewaltsam Zugang in das Objekt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, ein geringer Bargeldbetrag wurde entwendet. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. ...

