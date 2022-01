Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, zwölf Uhr, in der Nürnberger Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Wagen auf Höhe des Dresdner Platzes einen am Fahrbahnrand abgestellten Mitsubishi beim Vorbeifahren beschädigt. Allein der Schaden am Mitsubishi wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Verursachers dürfte es sich um einen hellen Wagen mit Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite handeln. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Sonnenbühl (RT): Bei Überschlag verletzt

Drei Insassen eines Opel Vivaro sind am Mittwochmittag beim Überschlag des Wagens verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr war der 61 Jahre alte Lenker des Kleinbusses auf der K 6767 in Richtung Erpfingen unterwegs. Dabei verlor er im Kurvenbereich aufgrund Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug, das in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Drei mitfahrende Personen im Alter von 17, 40 und 44 Jahren zogen sich dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Totalschaden am Opel wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (mr)

Hohenstein (RT): Auf glatter Straße ins Schleudern geraten

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer hat sich am Mittwochvormittag auf der K 6736 ereignet. Der 27 Jahre alte Lenker eines VW Polo war auf der Kreisstraße gegen 10.30 Uhr von Ödenwaldstetten in Richtung Oberstetten unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Kleinwagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab und streifte einige Bäume. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Pkw, an dem sich der Totalschaden auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (mr)

Neuhausen (ES): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der L 1202 bei der Anschlussstelle der A8 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Gegen elf Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes die Landesstraße in Richtung Neuhausen. Zeitgleich war eine 49-jährige VW-Lenkerin von der Autobahn herkommend auf der Anschlussstelle in Richtung L 1202 unterwegs. An der nachfolgenden, durch eine Ampel geregelten Einmündung missachtete offensichtlich einer der beiden Beteiligten das Rotlicht, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Sowohl die 49-Jährige, als auch der 51-Jährige waren unverletzt geblieben. Beide gaben gegenüber den Polizeibeamten an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung geben können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden. (rn)

