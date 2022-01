Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Ostfildern - Scharnhauser Park (ES): Kollision mit Kind (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße sucht das Polizeirevier Filderstadt. Gegen zwölf Uhr fuhr eine 84 Jahre alte Frau mit ihrem VW in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Bereich der Verkehrsinsel am Ortseingang überquerte ein bislang unbekannter Junge mit seinem Cityroller die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Die Autofahrerin kümmerte sich mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer um das Kind. Es versicherte, dass ihm nichts passiert sei und ihm nichts weh tue und fuhr mit seinem Roller davon. Der Junge wird als ca. sieben bis acht Jahre alt und etwa 140 cm groß beschrieben. Er hatte dunkelblonde etwas längere Haare und trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Am VW der Frau entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/70913 erbeten. (sm)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der Adenauerbrücke ist eine Autofahrerin den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Toyota Avensis die Adenauerbrücke in Fahrtrichtung Berkheim. Als die Ampel von Grün auf Gelb schaltete, bremste eine vorausfahrende, 41-Jährige ihren Renault Clio ab. Dies bemerkte der Toyotalenker zu spät und krachte ins Heck des Renault. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (sm)

Dotternhausen (ZAK): Stromausfall nach Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen zwischen der Bahnhofstraße und der B27 ereignet hat, sucht der Polizeiposten Schömberg. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker in den Morgenstunden die Bahnhofstraße und kam von der Fahrbahn in das Bankett in Richtung Bundesstraße ab. In der Folge prallte der Wagen gegen einen Strommast und rutschte die Böschung in Richtung B27 hinab. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Balingen. Durch den Aufprall am Strommast sprangen zwei Stromleitungen aus den Isolatoren, was einen Kurzschluss und den Stromausfall in mehreren Straßen in Dotternhausen zur Folge hatte. Der Stromausfall wurde gegen 8.30 Uhr gemeldet. Zur Reparatur der Leitungen kamen Mitarbeiter des Stromversorgers vor Ort, die dafür sorgten, dass die Anwohner kurz nach 9.30 Uhr wieder Strom in ihren Häusern hatten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter Telefon 07427/940030 erbeten. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell