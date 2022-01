Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Flaschenwurf; Brände; Arbeitsunfall

Flaschenwurf mit Folgen

Ein Flaschenwurf ist einem betrunkenen Autofahrer am Montagmittag zum Verhängnis geworden. Eine Streife des Polizeireviers Reutlingen beobachtete, wie kurz nach 13.30 Uhr eine 0,2 l Glasflasche Wodka aus einem Ford Focus in der Sondelfinger Straße in den angrenzenden Grünstreifen geworfen wurde. Daraufhin hielten die Beamten das Fahrzeug an und stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 64 Jahre alte Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. (ms)

Reutlingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz auf der B 28 in Fahrtrichtung Reutlingen, kurz nach der Anschlussstelle Betzingen geführt. Gegen 18.10 Uhr bemerkte die 45-jährige Lenkerin starken Rauch aus ihrem Peugeot und brachte den Wagen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften angerückt war, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Bis zum Abschluss der anschließenden Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße in Richtung Reutlingen bis kurz vor 19 Uhr voll gesperrt werden. Weil durch das Feuer auch die Fahrbahn verschmutzt wurde, musste diese durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der rechte Fahrstreifen musste deshalb noch bis etwa 21 Uhr gesperrt bleiben. Der entstandene Sachschaden am vollständig ausgebrannten Peugeot beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Hayingen (RT): Bei Waldarbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei Waldarbeiten am Montagnachmittag erlitten und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 44-Jährige war gegen 14 Uhr in einem Waldstück zwischen Erbstetten und Anhausen mit dem Ausästen eines Baumes beschäftigt. Hierbei löste sich ein etwa 15 cm dicker Ast eines danebenstehenden Baumes in zirka zehn Metern Höhe und traf den 44-Jährigen. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und blieb unter dem Ast liegen. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin wurde der Verunglückte mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an den Unglücksort ausgerückt. (ms)

Albstadt (ZAK): Brennender Baum in Burgfelden

Der Brand eines Baumes hat am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz am Aussichtspunkt Böllat geführt. Gegen 16.15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, musste den am Hang stehenden Baum hierzu allerdings fällen. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen war, ist noch unklar. (rn)

