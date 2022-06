POL-PDTR: Gemeinschaftshaus der Heimat- u. Wanderfreunde beschädigt

Longuich (ots) - Am 29.05.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde in Longuich, Moselstraße, ein dort geparkter Pkw vermutlich durch einen weißen Transporter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seiner Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden von ca. 3500EUR. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Hinweise unter 06502-91570. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: ...

mehr