Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl Fischbach

Trier (ots)

Im Zeitraum von 31.05.2022, 12:15 Uhr bis 01.06.2022, 03:10 Uhr kam es in einer Bäckerei in Fischbach in der dortigen Hauptstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten mehrere Schachteln Zigaretten. Dabei ist ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich entstanden. Zeugen, die Hinweise zu der vorliegenden Straftat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

