Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Flucht

Schweich (ots)

Am Mittwoch, dem 01.06.2022, kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse, Brückenstraße 22 in Schweich, zu einem Verkehrsunfall mit nachfolgender Flucht. Während der graue Ford Fiesta der Geschädigten ordnungsgemäß in der Parktasche abgestellt wurde, beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer - vermutlich mit einem hellen Kleinwagen - beim Ausparken den Pkw der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Schweich bittet die Bevölkerung um Mithilfe und Meldung möglicher Augenzeugen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem möglichen Unfallverursacher abgeben können, teilen Sie diese bitte der Polizeiinspektion Schweich mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell