Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw Mercedes gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Seit Donnerstag, 12.05.2022, wird der Pkw, Mercedes, A-Klasse, silber, durch seinen Besitzer gesucht. Dieser hatte das Fahrzeug am o.a. Tag vermutlich im Bereich von Gütersloh, in der Nähe des Mohns Park, abgeparkt und das Fahrzeug anschließend nicht mehr aufgefunden. Am Fz. waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen GT-RZ 1111 angebracht. Hinweise zum Standort und/oder zum Verbleib des Pkw nimmt jede Polizeidienststelle und die Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr.: 05241 869 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell