POL-GT: Mehrere Autos an der Dorotheenstraße beschädigt

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Am Sonntagvormittag (12.06., 10.30 Uhr) befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer Radweg des Grünen Wegs in Richtung Halle. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Mit schweren Verletzungen wurde der 27-jährige Dortmunder in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr