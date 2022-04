PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: Verkehrsdelikte +++ Sachbeschädigungen

Hofheim (ots)

1. Verkehrsdelikte

1.1. Trunkenheitsfahrt

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus - Wilhelmstraße

Tatzeit: Samstag, 30.04.2022 - 02:15 Uhr

In den frühen Morgenstunden kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim eine 25-jährige Frau aus Hattersheim. Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Wilhelmstraße in Hofheim. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Der folgende freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,40. Zwecks Blutentnahme wurde die Fahrzeugführerin zur Polizeistation Hofheim sistiert.

Die 25-jährige Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

1.2. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65843 Sulzbach (Taunus) - Bahnstraße

Unfallzeit: Dienstag, 26.04.2022 - 00:00 Uhr bis Donnerstag, 28.04.2022 - 23:00 Uhr

Die Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw, einen xDrive BMW, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Fahrbahnrand der Bahnstraße in Sulzbach. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie an der vorderen Stoßstange und der Fahrerseite eine Beschädigung fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,00 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Pflicht der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190/936-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an Pkw

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus - Sindlinger Straße

Tatzeit: Montag, 25.04.2022 - 13:00 Uhr bis Freitag, 29.04.2022 - 18:45 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen weißen VW Golf, ordnungsgemäß und unbeschädigt am Montagmittag in der Sindlinger Straße in Hofheim am Taunus. Als er am Freitagabend zu seinem Pkw zurückkam stellte er Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR.

Die Polizeistation in Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Gefertigt: Pfaff, POK'in

Genehmigt: Hasler, PHK - KvD MT

