Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221003 - 1132 Frankfurt-Hedderheim: Raub bei einer Haltestelle

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 30. September 2022, kam es in der Nähe der U-Bahnstation Heddernheim am H.-P.-Müller-Platz zu einem Raubdelikt, bei dem zwei unbekannte Männer unter Vorhalt eines Messers das Mobiltelefon eines 30-Jährigen erbeuteten.

Der Geschädigte hielt sich gegen 17:35 Uhr in unmittelbarer Nähe zur U-Bahnstation Heddernheim im Bereich der Linienbusse auf, als zwei junge Männer an ihn herantraten. Einer von ihnen hielt zu diesem Zeitpunkt ein Messer in der Hand und forderte das Smartphone sowie das Portemonnaie des 30-Jährigen ein. Dieser verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Wertsachen, sodass ihm der Unbekannte das Smartphone aus der Hand schlug. Nun schaltete sich der Komplize ein und ergriff das auf dem Boden liegende Gerät, ein Apple iPhone 13. Beide Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Dillenburger Straße. Ein vom Geschädigten angesprochener Busfahrer rief sofort die Polizei. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 190 cm groß, sportliche Figur, dunkle kurze Haare, dunkle Hautfarbe; bekleidet mit grauem Parker oder Steppjacke. 2. Täter: Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, normale Figur, helle Hautfarbe; trug dunkle Oberbekleidung, mutmaßlich einen schwarzen Nike-Pullover und eine graue Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben zu den beiden Tätern werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

