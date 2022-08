Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit Linienbus

Rampe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind am Montagmorgen in Rampe drei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte der mit etwa 50 Personen besetzte Bus in einer Kurve mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dabei erlitten drei Fahrgäste des Busses leichte Verletzungen. Die übrigen Fahrgäste sowie der 48-jährige Busfahrer und der Fahrer des PKW blieben unverletzt. Die Verunglückten - eine 59-jährige Frau sowie zwei 32 bzw. 43 Jahre alten Männer - wurden anschließend einem Arzt vorgestellt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.

