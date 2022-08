POL-LWL: Ruhestörender Lärm - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Neustadt-Glewe (ots) - In Neustadt-Glewe soll ein unbekannter Mann am Donnerstag in zwei bekannt gewordenen Fällen Kinder angesprochen und in einem Fall zum Mitgehen aufgefordert haben. So soll der Unbekannte am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr in einem Discountmarkt in der Laascher Straße ein vierjähriges Mädchen im Beisein der leiblichen Mutter angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert haben. Unter den Augen ...

