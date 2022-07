Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradunfall, Fahrer verletzt

Gemrkung Badenheim (ots)

18.07.2022, 16:50 Uhr

Ein 33 jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Wöllstein kommend in Fahrtrichtung Badenheim. Zirka 800 Meter vor der Ortslage kam er aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt eine stake Prellung am Fuß und empfindliche Hautabschürfungen, da er mit kurzer Hose und nur mit T-Shirt bekleidet, unterwegs war. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der vor Ort eingetroffene Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

