POL-LWL: Tatverdächtiger soll bei Einbruch Bargeld gestohlen haben

Moraas (ots) - Nach zwei Bränden in Moraas in den vergangenen Tagen bittet die Polizei um Hinweise zu diesen Vorfällen. Am Donnerstagmittag brannte es am Ortsrand auf einer ca. 20 Quadratmeter großen Grasfläche. Der Entstehungsbrand wurde rechtzeitig entdeckt und konnte deshalb schnell gelöscht werden. Am Mittwoch vergangener Woche brannte es ca. einen Kilometer östlich des Ortes in einem Wald. Eine Spaziergängerin ...

mehr