Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Kleintransporter verletzt

Dobbertin (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kleintransporter ist am Mittwochnachmittag in Dobbertin ein 37-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung auf der B 192. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 37-jährige PKW-Fahrer beim Auffahren auf die Bundesstraße den auf der Hauptstraße befindlichen Kleintransporter übersehen haben. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der PKW von der Fahrbahn geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der PKW musste abgeschleppt werden. Der 37-jährige deutsche Autofahrer ist zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

