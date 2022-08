POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Hagenow (ots) - Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor falschen Polizeibeamten am Telefon. In der Region Hagenow sind am Montagvormittag bislang 7 Fälle bekannt geworden, bei denen sich der Anrufer meist lebensälteren Menschen gegenüber als Hamburger Polizist ausgab. Der Anrufer suggerierte den Opfern, dass sie in nächster Zeit mit Einbrüchen in ihren ...

mehr