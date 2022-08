Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Aktuell in der Hagenow - Polizei warnt vor falschen Polizisten am Telefon

Hagenow (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor falschen Polizeibeamten am Telefon. In der Region Hagenow sind am Montagvormittag bislang 7 Fälle bekannt geworden, bei denen sich der Anrufer meist lebensälteren Menschen gegenüber als Hamburger Polizist ausgab. Der Anrufer suggerierte den Opfern, dass sie in nächster Zeit mit Einbrüchen in ihren Wohnungen rechnen müssen, da man Adresslisten bei einer angeblichen Einbrecherbande gefunden hätte. Ziel der Betrüger ist es, die Opfer am Telefon zunächst einzuschüchtern und sie dann zur Übergabe von Bargeld zu überreden, das angeblich aus Sicherheitsgründen von der Polizei zeitweilig in Verwahrung genommen werden soll.

In den der Polizei bislang gemeldeten Fällen erkannten die Opfer den Schwindel rechtzeitig und beendeten die Gespräche mit dem unbekannten Betrüger. Die Polizei rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen am Telefon zu geben. Zudem sollte man nie Fremde in die eigene Wohnung lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell