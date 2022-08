Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher erlitt bei Sturz mit Kleinkraftrad schwere Verletzungen

Parchim (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad hat sich am Donnerstagmorgen ein 16 Jahre alter Jugendlicher auf der Straße zwischen Parchim und Damm schwere Verletzungen zugezogen. Aus noch unbekannter Ursache hatte der Jugendliche zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Mehrere Fahrzeugführer hielten nach dem Vorfall an und leisteten dem Verunglückten Erste Hilfe. Mit erlittenen Verletzungen an Armen und Beinen wurde der 16-Jährige anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

