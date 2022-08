Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Nach Bränden in Moraas - Polizei bittet um Hinweise

Moraas (ots)

Nach zwei Bränden in Moraas in den vergangenen Tagen bittet die Polizei um Hinweise zu diesen Vorfällen. Am Donnerstagmittag brannte es am Ortsrand auf einer ca. 20 Quadratmeter großen Grasfläche. Der Entstehungsbrand wurde rechtzeitig entdeckt und konnte deshalb schnell gelöscht werden. Am Mittwoch vergangener Woche brannte es ca. einen Kilometer östlich des Ortes in einem Wald. Eine Spaziergängerin hatte das Feuer entdeckt und die Feuerwehr informiert. Rund 50 Quadratmeter Unterwuchs waren von den Flammen betroffen. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet. Ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell