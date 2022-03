POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall in Jade

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, den 25.03.2022, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 26.03.2022, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Wildeshausen in einem Gewerbegebiet an der Visbeker Straße gewaltsam in einen geschlossenen Rohbau ein und entwendeten Werkzeug. Der Schaden wird auf 250 EUR geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

