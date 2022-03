Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Dieseldiebstahl in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, den 26.03.2022, 20:00 Uhr, bis Sonntag, den 27.03.2022, 00:25 Uhr, ist es in Großenkneten zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Aus Arbeitsmaschinen auf einem Sandabbaugelände an der Garreler Straße wurde eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff entwendet. Beim Abtransport wurde ein Behälter beschädigt, so dass Kraftstoff auf den Grünstreifen und die Fahrbahn gelang. Dieser wurde vermutlich durch die Täter entzündet, so dass eine Rasenfläche von wenigen Quadratmetern brannte und von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Weiter wurde die Fahrbahn mittels Bindemittel durch die Feuerwehr gereinigt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

