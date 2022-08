Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußballfans beraubt

Hagenow (ots)

Auf dem Bahnhof in Hagenow sind am frühen Samstagmorgen zwei Fußballfans eigenen Angaben zufolge von einer vermummten Personengruppe beraubt worden. Die Angreifer hatten es laut Opfer auf ihre HSV-Fanutensilien abgesehen. So mussten die 16 und 22 Jahre alten Opfer den weiteren Ausführungen zufolge an die Täter ein Shirt, eine Jacke sowie zwei Schals übergeben. Zudem soll der 16-Jährige von einem der Angreifer geschlagen worden sein. Nach dem Vorfall, der sich kurz nach Mitternacht noch auf dem Bahnsteig ereignet haben soll, flüchteten die 5 bis 6 Angreifer. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Raubes ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

