Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220930 - 1130 Frankfurt-Westend/Gallus: Unfall mit Straßenbahn - Fußgänger schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Donnerstagabend, den 29. September 2022, kam es am Platz der Republik zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt wurde.

Gegen 19:55 Uhr bog eine Straßenbahn von der Mainzer Landstraße nach rechts in die Düsseldorfer Straße ein und erfasste am Platz der Republik seitlich einen 60-jährigen Mann, der in der Folge zu Boden stürzte und sich diverse Verletzungen, unter anderem am Kopf, zuzog. Der schwer verletzte Mann kam nach Alarmierung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Fahrer der Straßenbahn und dessen Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 60-Jährige die Gleise der Straßenbahn betreten haben, als die Fußgängerampel rot angezeigt habe.

Es kam aufgrund des Unfalls zu einer temporären Umleitung des Straßenbahnverkehrs. Der abgesperrte Bereich wurde gegen 21:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Zwischenzeitlich versammelten sich mehrere Unbeteiligte vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell