POL-F: 220929 - 1127 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogen sichergestellt - Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.09.2022) ereignete sich auf der Vilbeler Landstraße ein Verkehrsunfall mit einem Reh. Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr gegen 02:00 Uhr die Vilbeler Landstraße aus Fechenheim kommend in Richtung Bergen-Enkheim. In Höhe einer Waldschneise ...

mehr