Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220929 - 1124 Frankfurt-Griesheim: Festnahmen in der Drogenszene

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 28. September 2022, gegen 14.55 Uhr, beobachteten Polizeibeamte an der Ecke Schwarzer Weg / Waldschulstraße einen offensichtlichen Handel mit Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnten bei dem 30-jährigen Käufer rund 8,3 Gramm Heroin aufgefunden werden. Der 42-jährige Verkäufer führte einen Bargeldbetrag in Höhe von rund 145 Euro mit sich. In seiner Wohnung konnten später weitere 59,3 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

