POL-F: 220928 - 1122 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Personenkontrolle führt zu Drogenfund und Vollstreckung eines Haftbefehls

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Dienstag (27. September 2022) auf Mittwoch (28. September 2022) kam es gegen 03.15 Uhr im Bereich des Schlehenweges am Frankfurter Berg zu einem Brand an zwei Fahrzeugen. Es entstand Totalschaden. Die Ursache ist bislang unklar. Der geparkte BMW X5 geriet im Frontbereich aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff ...

