Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auto erheblich beschädigt

Grußendorf (ots)

Ein in der Waldstraße in Grußendorf abgestelltes Auto wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag erheblich beschädigt. Die Eigentümerin hatte ihren roten Chevrolet am Sonntag gegen 02:30 Uhr ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Etwa eine Stunde später musste sie Schäden am Fahrzeug feststellen. Der Lack war an mehreren Seiten durch Kratzer beschädigt, beide Außenspiegel waren aus der Verankerung gerissen und in einen Reifen wurde ein Loch gestochen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei Weyhausen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05362 947980 entgegengenommen.

