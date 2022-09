Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Daxlanden - Senior vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit dem späten Vormittag des 06.09.2022 wird der in Karlsruhe-Daxlanden wohnhafte Peter Kröneck vermisst. Er verließ gegen 11.00 Uhr seine Wohnung, um mit dem gelben Pkw VW Fox (ähnlich einem VW Polo), amtliches Kennzeichen KA-RK205, einen Augenarzttermin in Karlsruhe wahrzunehmen. Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass er zu diesem Termin nicht erschienen war. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Wegen einer Vorerkrankung ist eine hilflose Lage nicht auszuschließen, polizeiliche Suchmaßnahmen waren bisher erfolglos und ergaben keine weiteren Hinweise zu einem möglichen Hinwendungsort.

Der Vermisste ist 79 Jahre alt, 170 cm groß sowie kräftig. Er hat eine Glatze mit einem grauen Haarkranz. Zuletzt war er mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt sowie mit blau-weißen Adidas-Sportschuhen bekleidet.

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zum Vermissten können an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666 5555, gerichtet werden.

