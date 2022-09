POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Gartenhütte aufgebrochen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Die Fahrt eines 56-jährigen stark alkoholisierten Autofahrers auf der Kreisstraße 3575 von Kronau Richtung Bruchsal endete am Samstagabend abrupt in Ubstadt-Weiher nachdem er mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr zunächst in einem Kreisverkehr über eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er zwei Verkehrszeichen. Trotzdem setzte er seine Fahrt in Richtung ...

