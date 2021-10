Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch in Schrievers

Mönchengladbach (ots)

An der Watelerstraße sind am Samstag, 09.10.2021, bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Bargeld und elektronische Geräte.

Es muss zwischen 9.45 Uhr und 14 Uhr gewesen sein, als die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster aufhebelten, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und flüchteten letztendlich vermutlich durch die Terrassentür mitsamt Beute. Die weitere Flucht dürften sie durch das Überklettern einer Mauer und dann über das Nachbargrundstück weiter in unbekannte Richtung bestritten haben.

Verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

