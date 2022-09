POL-GF: Verabschiedung von Uwe Ramme

Gifhorn (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, dem 22.09.2022, kam es auf dem Wilscher Weg in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 09:45 Uhr mit seinem grauen BMW die Straße in Richtung Gifhorn. Aus der Einmündung der Potsdamer Straße kam ein blauer VW Golf Plus oder Sportsvan gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Fahrerin oder der Fahrer des Volkswagen setzte die Fahrt anschließend unerlaubt fort. Zum Zeitpunkt ...

